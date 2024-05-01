Кроос: Матч-відповідь на Сантьяго Бернабеу стане для Реала найважливішим матчем сезону

Коментар від півзахисника стосовно матчу з Баварією.

Півзахисник Реала Тоні Кроос розповів щодо матчу з Баварією на Альянц Арені. Команда Карло Анчелотті зіграла внічию 2:2, відігравшись по ходу матчу, а сам Тоні віддав асист на Вінісіуса в епізоді з першим голом.

"Вінісіус заслуговує великої поваги, тому що він лінію передачі своїм рухом. Він зробив це добре, і оскільки я його знаю, я знаю, що він завжди атакує простір", — цитує Крооса офіційний сайт клубу.

"Тому він грамотно вбіг у цей простір. Віні зробив важливий ривок.

Такі гравці, як він, завжди дають тобі можливість робити паси. Він не тільки швидкий, він також кмітливий і знає, як і коли рухатися. Він добре впорався, і це його якість – вбігати у простір. Його там важко зупинити.

Щодо матчу-відповіді на Сантьяго Бернабеу. Це буде справді особлива гра. Це буде найважливіший матч сезону.

Я хочу виграти якомога більше в цьому сезоні. Я не думаю про майбутнє.

Ми вже знаємо, що Реал ніколи не здається. Ми вистояли, але плануємо не дозволити суперникам забити або дати їм ці шанси. Є речі, які ми хочемо покращити.

Я сподіваюся, що домашній матч буде перевагою. Зазвичай це так, але ви повинні здобути перемогу знову".

У другому півфінальному матчі зіграють Боруссія Дортмунд та ПСЖ, текстова трансляція буде доступна на сайті Football.ua.