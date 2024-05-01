Анчелотті: Баварія в підсумку показала себе з найкращого боку, а Реал — ні

Керманич Реала прокоментував нічию проти Баварії.

Напередодні у першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал на чужому полі зіграв унічию проти мюнхенської Баварії.

Баварія — Реал Мадрид 2:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті прокоментував виступ власної команди.

"Результат хороший, але ми могли б зіграти краще. Найкращий момент у цій грі для нас був початок другого тайму, але саме тоді суперники забили два голи. Баварія в підсумку показала себе з найкращого боку, а ми — ні, будемо сподіватись, що зможемо виправитись у другому матчі.

Ми займаємо хорошу позицію в чемпіонаті, а також маємо шанси досягти успіху в Лізі чемпіонів. Зараз у нас є ще 90 хвилин для того, щоб потім, можливо, поїхати до Лондона. Нам доведеться перетерпіти ці 90 хвилин, але це відбуватимуться в атмосфері, про яку немає сенсу зайвий раз говорити.

У нас є чудова можливість потрапити до фіналу, і наші вболівальники, без сумніву, допоможуть нам у цьому.

Коли ви володієте м'ячем, ви повинні добре атакувати, а коли не володієте, то повинні добре захищатися. Ми ще не бачили кращої версії Мадрида й, сподіваюсь, побачимо її в середу.

Кроос? Він завжди ухвалює найкращі рішення на полі. Це один із найкращих півзахисників світу з подібними характеристиками. Його гра мене взагалі не дивує, він вміє працювати з м’ячем так, як ніхто інший.

У першому таймі ми захищалися не дуже інтенсивно. Ми думали, що з низьким блоком у нас все гаразд, але в підсумку ми самі дозволили суперникам контролювати гру.

Ми програли багато єдиноборств, але все ж таки завершили зустріч доволі непогано. Баварія не дуже інтенсивно пресингувала, тому ми змогли добре працювати з м’ячем.

Зрештою, мені потрібні були свіжі ноги. У мене є певні можливості на лаві запасних, і я повинен був їх використати. У Беллінгема вже починались судоми, і він чекав на цю заміну. Та травма за ходом сезону сильно вплинула на нього. Він перебуває не в найкращому стані, але в середу буде готовий на 100 %.

Вінісіус у ролі нападника? У нього є потенціал, щоб грати там. Він багато чому навчився останнім часом. Особливо в рухах полем, а ще в нього дуже класне завершення", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та мюнхенською Баварією відбудеться 8 травня.