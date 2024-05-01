Родріго: Усі думали, що Реал уже все, мертвий

Форвард Реала прокоментував нічию проти Баварії.

У першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал на чужому полі напередодні зіграв унічию проти мюнхенської Баварії.

Баварія — Реал Мадрид 2:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "бланкос" Родріго Гоес прокоментував виступ власної команди.

"Якщо ми не можемо виграти, ми маємо хоча б не програти. Нічия в цьому плані була ідеальним підсумком гри, ураховуючи все, що відбувалось на полі.

Нічого страшного, тепер для нас відкриті всі можливості для того, щоб грати на перемогу вдома. Це — матчі Ліги чемпіонів, ми звикли до такого рівня напруги.

Усі думали, що Реал уже все, мертвий, але саме так ми можемо бути ще більш небезпечними. У певний момент матчу ми грали не дуже добре, а все одно потім зрівняли рахунок.

Пас Крооса? О! Який то був пас! Просто неймовірно. Ми завжди говоримо йому, щоб він продовжував грати. Не один, не два, а ще багато років. Він має той рівень майстерності, від якого я просто в захваті. Мені подобається грати з ним у одній команді.

Сьогодні я знову грав зліва, а Віні — ближче до центру. Ми інколи міняємось ролями й це добре для команди. Я сподіваюсь, що тренер продовжить це робити й надалі, бо в нас усе йде добре.

Перед грою на Бернабеу всі питання відкриті. Але ми граємо вдома й подивимося, що станеться вже на полі. Ми дуже чекаємо на цей матч", — заявив бразильський виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та мюнхенською Баварією відбудеться 8 травня.