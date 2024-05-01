Ноєр: Баварія впевнено дивиться вперед у бік матчу відповіді

Голкіпер Баварії прокоментував нічию проти Реала.

Мюнхенська Баварія в першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі напередодні зіграла внічию проти мадридського Реала.

Баварія — Реал Мадрид 2:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри воротар "Рекордмайстер" Мануель Ноєр прокоментував виступ власної команди.

"Це була фантастична гра з величезною підтримкою вболівальників та ейфорією на трибунах. Це трохи нагадувало фінал проти Челсі 2012. Фанати влаштували нам дуже добрий прийом. Велике спасибі вболівальникам за цю підтримку.

Звичайно, ми б хотіли виграти і заслужили на це. Нічого ще не вирішено. Зараз ми впевнено дивимось уперед у бік матчу відповіді. Добре, що все при цьому досі залежить від нас самих. Ми хочемо потрапити до фіналу на Вемблі.

Помилки Кіма? Ми говорили про це в роздягальні. Помилки трапляються, це — частина футболу. Це не означає, що він буде погано грати в наступних іграх.

Сьогодні ж теж було не все так погано — він грав дуже добре в окремих моментах. Але в деяких вирішальних моментах він, можливо, не ухвалював правильних рішень, що з кожним інколи трапляється у футболі", — заявив німецький виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та мюнхенською Баварією відбудеться 8 травня.