Лунін зіграє в старті проти Баварії

Пропонуємо вашій увазі склади команд на топ-матч.

Реал в рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів зіграє проти Баварії на Альянц Арені. Український голкіпер Андрій Лунін вийде у стартовому складі мадридців.

Також зазначимо, що у німецької команди з перших хвилин з'явиться Томас Мюллер, а Джамал Мусіала зіграє на фланзі.

Баварія: Ноєр — Кімміх, Даєр, Кім Мін Дже, Мазрауї — Лаймер, Горецка — Сане, Мюллер, Мусіала — Кейн

Запасні: Перец, Ульрайх, Девіс, Упамекано, Геррейру, Павлович, Шупо-Мотінг, Сарагоса, Тель, Гнабрі

Реал Мадрид: Лунін — Васкес, Фернандес, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені, Кроос — Беллінгем — Родріго, Вінісіус

Запасні: Куртуа, Аррісабалага, Гарсія, Мілітао, Модрич, Камавінга, Себальйос, Діас, Гюлер, Хоселу

Нагадаємо, початок матчу заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.