Баварія — Реал Мадрид. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 30.04.2024

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю першого поєдинку в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 30 квітня та розпочнеться о 22:00.

У рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між мюнхенською Баварією та мадридським Реалом, яке пройде на німецькій Альянц Арені.

[*] — позиція в клубному рейтингу УЄФА

ВІВТОРОК, 30 КВІТНЯ, 22:00. АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Офіційно виходимо на фінішну пряму не тільки в європейських внутрішніх чемпіонатах, а й в рамках єврокубків під егідою УЄФА, де стартують півфінальні двоматчеві протистояння. Не багато хто очікував побачити цього сезону кризову Баварію так далеко на стадії плей-оф Ліги чемпіонів, але, незважаючи на загалом провальну кампанію на внутрішній арені, команда Томаса Тухеля подає ознаки життя і хоче спробувати врятувати цей сезон за рахунок можливого тріумфу в найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

Після офіційного виграшу леверкузенським Баєром свого першого в історії чемпіонства Німеччини, а також вильоту з Кубка Німеччини на стадії 1/16 фіналу від Саарбрюкена з третього дивізіону ще на початку листопада, Ліга чемпіонів залишилася єдиною причиною, чому баварці досі зберігають неабияку мотивацію. Після результатів жеребкування чвертьфінальних пар Баварія і близько не розглядалася більшістю експертів у якості фаворита в протистоянні з дуже сильним лондонським Арсеналом, проте за рахунок свого прагматизму, пресингу, контратак і наявності більшого досвіду таких матчів колектив Томаса Тухеля пройшов вкрай непростих "канонірів" Мікеля Артети за рахунок результативної нічиєї на Емірейтс (2:2) та мінімальної перемоги у Мюнхені (1:0).

Утім, у півфіналі Ліги чемпіонів "рекормайстра" у будь-якому випадку чекав один із двох головних фаворитів на "вухастий" трофей, і ця путівка з величезними муками на Етіхад Стедіум дісталася мадридському Реалу. Те, що "вершкові" є королями Ліги чемпіонів — це беззаперечний факт, при цьому не завжди вдається знайти логічне пояснення, як команді Карло Анчелотті вдається часом добувати необхідний результат навіть там, де, грубо кажучи, 90% всього вказує на користь суперника. Так сталося й проти Манчестер Сіті: після неймовірної та феєричної нічиєї у Мадриді з рахунком 3:3 гравці мадридського гранда прилетіли на Туманний Альбіон виживати фактично всю дистанцію основного часу, потім — додаткового, а вже в серії пенальті, як ви пам'ятаєте, український голкіпер Реала Лунін довів свій взірцевий виступ до переможного кінця для своєї команди, і просто кінця — для чинного тріумфатора Ліги чемпіонів.

Кажуть, що фінал цього розіграшу ЛЧ ми вже подивилися на надто ранній стадії 1/4 фіналу, в чому, звичайно, є своя правд. Втім, це не означає, що зараз з боку гравців Реала може виходити навіть найменший рівень недооцінки "кризисної Баварії" лише через те, що найбільш небезпечного на папері конкурента в особі Ман Сіті вони вже пройшли. Тухель — це той фахівець, який знає все про прагматизм і досягнення найвищих результатів у тих моментах, де від нього цього взагалі не чекають (згадайте хоча б тріумф у Лізі чемпіонів з не самим топовим Челсі, коли в фіналі лондонці прагматично обіграли Манчестер Сіті), тому німецького фахівця навряд чи лякають неймовірні успіхи команди Карло Анчелотті в цьому футбольному році на всіх фронтах, включаючи іспанську Ла Лігу з наявністю у "вершкових" лише однієї поразки ще на старті сезону. Що може завадити Баварії — так це нестача кадрового потенціалу через низку травм, проте на Альянц Арені впоратися з цим мюнхенцям морально буде набагато легше, ніж у матчі-відповіді на оновленому Сантьяго Бернабеу в Мадриді.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що незначними фаворитами цього протистояння є підопічні Томаса Тухеля. Так, на перемогу Баварії в основний час пропонується коефіцієнт 2,52, тоді як потенційний успіх мадридського Реала оцінюється показником 2,87. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,60. У той же час, шанси "вершкових" на прохід до фінальної стадії оцінюються вище — 1,57, тоді як баварців — у 2,51.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Томас Тухель, головний тренер Баварії: "Карло Анчелотті – легенда. Це дуже скромний, але визначний тренер, і його просто неможливо переоцінити. Ми граємо проти Реала – легендарної команди. Сьогодні ми матимемо зустріч, щоб підготуватися до того, з чим ми зіткнемося. Родріго забиває вирішальні голи, а Вінісіус Жуніор любить прориватися на дриблінг праворуч і має прекрасний завершальний удар. Джуд Беллінгем — видатний гравець, який напрочуд додав. Будь-хто, хто грає за Реал, опиняється під тиском. Від них багато чого чекають. Ми намагатимемося знайти правильні рішення".

Карло Анчелотті, головний тренер Реал Мадрид: "Тібо Куртуа повернувся після травми, але в цьому матчі він не зіграє. Мюнхен – чудове місце для життя. І Реал, і Баварія дуже сильні, мають дуже швидких гравців. Обидві команди можуть грати по-різному, застосовувати різні системи. Чуамені не програє, коли грає у старті? Але ми тут, хоча він не виходив у останній грі проти Сіті. Чуамені вийде у старті, але де – я не знаю. Сюрпризів можете не чекати. Ми маємо добре захищатись та уникати контратак. Ми маємо провести довершену гру. Мова про реванш не йде. Мені пощастило тренувати Баварію. Я міг залишитись на довше, але у мене дуже хороші спогади про мій час тут".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Баварія Мюнхен: Ноєр — Кімміх, Кім, Даєр, Мазрауї — Горецка, Павлович — Сане, Мусіала, Геррейру — Кейн

Реал Мадрид: Лунін — Лукас Васкес, Чуамені, Рюдігер, Менді — Вальверде, Кроос, Камавінга, Беллінгем — Вінісіус Жуніор, Родріго

Не зіграють: де Лігт, Коман, Лаймер, Бої, Марушич, Сарр, Бухманн — Алаба, Куртуа, Карвахаль

Під питанням: Гнабрі, Мусіала, Сане, Упамекано — ...

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