Баварія — Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

До вашої уваги текстова трансляція першого поєдинку 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, що відбудеться 30 квітня о 22:00.

У вівторок, 30 квітня, мюнхенська Баварія зіграє перший півфінальний матч Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу.

Зустріч проходитиме на стадіоні Арена Мюнхен у Німеччині. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Головним арбітром матчу буде француз Клеман Тюрпен, а за систему ВАР відповідатиме Жером Брізар.

Онлайн-трансляція матчу Баварія — Реал Мадрид:

Трансляція матчу буде доступна в цій новині 30 квітня і почати її дивитися можна починаючи з 21:00 за київським часом, коли команди оголосять свої стартові склади. Онлайн-трансляція проходитиме безкоштовно, і будь-хто може до неї приєднатися.

Між собою Баварія та Реал провели 33 матчі, з яких 15 поєдинків закінчувалися перемогами німців, а 14 – іспанців. Також було чотири нічийні результати. Статистика м'ячів рівна – 50:50. Востаннє команди зустрічалися у 2019 році, коли Баварія була сильнішою з рахунком 3:1.