Левандовські: В моєму серці більше місця для Баварії, ніж для Боруссії

Поляк вболіватиме за Боруссію в Лізі чемпіонів.

Форвард Барселони Роберт Левандовські розповів, що вболіватиме за Баварію в Лізі чемпіонів, попри те, що також в півфіналі виступає його колишня команда — дортмундська Боруссія.

"Я грав за Баварію вісім років. Тому в моєму серці більше місця для Баварії, ніж для Боруссії. Я б обрав Баварію", – сказав Левандовські.

В Боруссії Роберт грав з 2010 по 2014 роки, в Баварії — з 2014 по 2022.

В півфіналі Ліги чемпіонів Баварія зіграє з Реалом, а Боруссія — з ПСЖ. Календар матчів Ліги чемпіонів за посиланням.