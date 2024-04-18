Беллінгем: Мої ноги були мертві наприкінці гри

Півзахисник Реала прокоментував перемогу над Манчестер Сіті.

Мадридський Реал напередодні в напруженій серії післяматчевих пенальті на полі англійського Манчестер Сіті здобув квиток до півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Манчестер Сіті — Реал Мадрид 1:1 (пен. 3:4) Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "галактікос" Джуд Беллінгем прокоментував виступ власної команди.

"Після такої перемоги відчуваєш лише полегшення. Ми віддали все в цьому матчі. Я грав проти Сіті й раніше — вони повністю виснажують тебе. Мої ноги були мертві наприкінці гри.

Це дуже складно. Вони постійно володіють м’ячем і продовжують змушувати тебе постійно рухатись. Більшість команд розвалилися б, коли б опинились у такій ситуації, але ми трималися дуже добре. Я навіть і не мріяв про такий початок своєї кар’єри в Реалі. Сподіваюся, таких ночей буде ще багато попереду.

Сьогодні більше йшлось про менталітет. Ви повинні сприймати це як відповідальність, а не як тиск, якщо хочете грати за таку команду, як Реал Мадрид.

Моя родина була поруч зі мною. Це було дуже приємно. Мій брат узагалі вперше побачив наживо, як я граю за Реал", — заявив англійський виконавець.

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал зіграє проти мюнхенської Баварії.