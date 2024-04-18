Вальверде замість Луніна визнано найкращим гравцем матчу Ман Сіті — Реал Мадрид за версією УЄФА

Десятьох сейвів та двох парированих ударів під час післяматчевої серії виявилося замало для українського голкіпера.

У рамках матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал пройшов Манчестер Сіті у серії пенальті та здобув путівку до півфіналу найпрестижнішого єврокубка, де зустрінеться з мюнхенською Баварією.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, найкращим гравцем матчу на Етіхаді було визнано центрального півзахисника "вершкових" Феде Вальверде.



Зазначимо, що український голкіпер Реала Андрій Лунін протягом поєдинку з Манчестер Сіті здійснив десять сейвів, а під час післяматчевої серії пенальті "прочитав" удар Бернарду Сілви і парирував удар Маттео Ковачича.

Втім, для УЄФА цього виявилося недостатньо для того, щоб визнати голкіпера збірної України найкращим у матчі Манчестер Сіті — Реал Мадрид.