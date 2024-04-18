Вальверде: Ми маємо привітати Луніна, адже його критикували після першого матчу

18 квітня 2024

Вальверде: Ми маємо привітати Луніна, адже його критикували після першого матчу

Коментар партнера Луніна після феєричного матчу в ЛЧ.

Напередодні в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал у напруженій серії післяматчевих пенальті на полі англійського Манчестер Сіті здобув квиток до наступного раунду змагань.

Після завершення гри найкращий гравець матчу Феде Вальверде підкреслив заслугу Андрія Луніна.

"Ми маємо привітати Луніна, адже його критикували після першого матчу за те, що може статися з кожним. У грі у відповідь він показав сміливість, якої потребувала команда. Андрій довів усім, що є дуже якісним гравцем", – цитує Вальверде Madrid Xtra.

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал зіграє проти мюнхенської Баварії.

команди
статті на тему:
Федеріко Вальверде, Getty Images 18 квітня 2024 Вальверде: Манчестер Сіті грає в футбол краще нашого, але ми — Реал Мадрид
Кімміх, getty images 18 квітня 2024 Кімміх: Другий тайм був особливо хорошим у нашому виконанні
Клопп, getty images 18 квітня 2024 Клопп: В нас ще є друга гра, тому ми зосереджені на сто тисяч відсотків
   