Вальверде: Манчестер Сіті грає в футбол краще нашого, але ми — Реал Мадрид

Півзахисник Реала прокоментував перемогу над Манчестер Сіті.

Напередодні мадридський Реал у напруженій серії післяматчевих пенальті на полі англійського Манчестер Сіті здобув квиток до півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Манчестер Сіті — Реал Мадрид 1:1 (пен. 3:4) Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "галактікос" Федеріко Вальверде прокоментував виступ власної команди.

"Реал завжди перебуває десь поруч з успіхом у Лізі чемпіонів. Для мене очевидно, що наші суперники були кращими за нас і грали в кращий футбол, аніж ми, але ми — Реал Мадрид. Ми віддали всі сили, не грали на максимумі, але боролись ми до останнього.

Ми виконали необхідну роботу, яку планували, до забитого м’яча. Але психологічно під тиском із часом ти втомлюєшся, тому все пішло шкереберть. Окрім того, що ти втомлюєшся фізично, твої думки ніби самі вбивають тебе, тому що ти постійно бігаєш за м’ячем, а не з м’ячем у ногах.

Проте ви також повинні знати, як треба страждати, працювати, показувати гордість і силу духу. Ці моменти потрібні кожному професійному спортсмену.

Це була неймовірна робота кожного. Я особисто вітаю Луніна з цією перемогою, якого критикували за гру в першому матчі, що може статися з кожним. Він показав свій характер. Він показав, що гідний бути воротарем Реала.

Я також хотів би привітати кожного з його партнерів по команді, які адаптувалися до складної ситуації. Є товариші по команді, які більше виділяються в атаці, але сьогодні вони виконали неймовірну роботу. Той-таки Джуд боровся до останньої хвилини. І потім він ще мав мужність пробити пенальті, він зрілий гравець і хоробра людина", — заявив уругвайський виконавець.

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал зіграє проти мюнхенської Баварії.