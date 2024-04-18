Кімміх: Другий тайм був особливо хорошим у нашому виконанні

"Ротен" продемонстрували солідну гру.

Півзахисник мюнхенської Баварії Йосуа Кімміх прокоментував переможну гру з лондонським Арсеналом (1:0) у рамках другого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Цитує німця DAZN.

"Це неймовірно. Другий тайм був особливо хорошим у нашому виконанні. Ми могли забити ще один або два голи. Якщо подивитися на першу гру і сьогоднішню, то підсумок такий: ми заслужили право пройти далі.

Жодна з команд не хотіла ризикувати на старті. Арсенал хотів контролювати гру, але вони боялися наших контратак. У нас було два дуже хороших шанси після перерви. У другому таймі ми були більш рішучі та грали краще.

Зрештою, у тебе більше шансів забити, коли ти перебуваєш у штрафному. Мені пощастило, що ніхто із суперників мене не помітив, а потім я опинився в потрібному місці та забив", — сказав Кімміх.