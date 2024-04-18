Стрічка новин

12:56

Луніна немає серед претендентів на звання гравця тижня у Лізі чемпіонів

12:20

Райс після поразки від Баварії: Ми засмучені, але у нас молода команда

12:07

Лунін — в команді тижня Ліги чемпіонів від WhoScored

11:52

"Не здивуюсь, якщо наступного сезону Куртуа відправлять до якоїсь Аш-Шаверми" — реакція ЗМІ та вболівальників на захоплюючу гру українського воротаря Реала

11:37

Рубен Діаш: Ми все ще боремося за два дуже важливі трофеї

10:33

Анчелотті: На той час, коли почалася серія пенальті, ми були повністю впевнені, що пройдемо далі

09:55

Ноєр: Моя роль в команді полягає в тому, щоб не йти на занадто великий ризик

09:53

Гвардіола: Я б віддав перевагу перемозі, але вітаю Реал

09:38

Ноєр — одноосібний лідер за кількістю "сухих" матчів у Лізі чемпіонів

09:25

Лунін: Ковачіч? Ми готувалися, і я знав, куди він битиме