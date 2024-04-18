Луніна немає серед претендентів на звання гравця тижня у Лізі чемпіонів

УЄФА оголосив імена претендентів на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів за підсумками матчів-відповідей 1/4 фіналу.
Українського голкіпера Реала Андрія Луніна, завдяки якому мадридці пройшли Манчестер Сіті, немає. УЄФА відзначило наступних гравців:
- півзахисник Боруссії Дортмунд Юліан Брандт, який відзначився голом у матчі з Атлетіко (4:2);
- вінгер ПСЖ Усман Дембеле, на рахунку якого забитий м'яч у грі з Барселоною (4:1);
- хавбек Баварії Йозуа Кімміх, який забив переможний гол у поєдинку проти Арсенала (1:0);
- півзахисник Реала Федеріко Вальверде, який відіграв 120 хвилин у матчі з Манчестер Сіті (1:1, пен. 4:3).
Голосування проводиться на офіційному сайті УЄФА.
Нагадаємо, Лунін — в команді тижня Ліги чемпіонів від WhoScored.