"Не здивуюсь, якщо наступного сезону Куртуа відправлять до якоїсь Аш-Шаверми" — реакція ЗМІ та вболівальників на захоплюючу гру українського воротаря Реала

Голкіпер збірної України став зіркою чвертьфінальної дуелі проти Манчестер Сіті.

Напередодні в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал у напруженій серії післяматчевих пенальті на полі англійського Манчестер Сіті здобув перепустку до наступного раунду змагань.

Манчестер Сіті — Реал Мадрид 1:1 (пен. 3:4) Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Справжнім героєм для команди Карло Анчелотті став український воротар Андрій Лунін, на рахунку якого 11 сейвів за ходом гри та два відбиті удари під час футбольної лотереї.

Очевидно, що подібний виступ резервного, станом на початок сезону, воротаря "галактікос" не залишив осторонь іспанські ЗМІ, які до цього неодноразово піддавали сумнівам відповідність Луніна статусу гравця основного складу Реала.

AS

Розлогий допис із безліччю заплутаних алегорій від провідного іспанського ресурсу з’явився одразу після завершення матчу.

"Стоячи на колінах, дивлячись у небо, кричачи, важко зітхаючи. Так Лунін завершив поєдинок, який почався піснею, а закінчився сольним концертом. Воротар — це зворотний бік медалі. Ризикована професія, де не дати влучити м’ячу в сітку — це мінімум, а пропустити гол — неминуче.

До Манчестера він приїхав в епіцентр урагану, оточений атмосферою невпевненості, яка встановилася після його помилки в першому голі першого матчу.

І тут з’являється ця гра на Етіхаді. Шанс відповісти на питання, яке хвилює багатьох людей: чи є Лунін воротарем для великої гри? Так, безумовно є. Це було його хрещення — тому що ви не хрестите гравця Реала, поки він не покаже відмінну гру в ніч Ліги чемпіонів. І це було більше схоже на занурення в море, аніж на кілька крапель на лобі.

Матч Луніна в Манчестері був піднесеним, героїчним і, перш за все, життєво важливим для нього".

Marca

Ще одна дуже відома іспанська газета не залишились осторонь вечірнього шоу на Етіхаді й назвала українця головним героєм цієї історії.

"Історія залишить Луніна героєм матчу-відповіді Реала у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Український голкіпер, другорядний гравець, якого в цьому сезоні після травми Куртуа помазали на роль головного героя, відбив два вирішальних пенальті від Бернарду Сілви та Ковачича, які в підсумку принесли підопічним Анчелотті путівку до передостаннього раунду топ-змагання Європи.

Холоднокровний, безпристрасний характер цього хлопця зі Сходу допоміг йому подолати кожен камінь, який траплявся на його шляху. Воротар чекав свого шансу на лавці запасних, прекрасно співіснуючи поруч із Куртуа — постійним воротарем і ветераном, який навчає молодих і замінює їх у майбутньому... але ветеран, з кожним роком, що минав, виступав на вищому рівні, ніж попередній.

Це змусило Луніна витримати триваліший період очікування, аніж він спочатку думав, що йому доведеться витримати. Однак у передостанній рік свого контракту з мадридським Реалом "13" номер зміг показати світові, що це число не завжди є нещасливим.

На святкуванні в роздягальні Лунін знову був Луніним. Поки всі його партнери по команді святкували передачу з танцями, музикою і великою кількістю обіймів, український воротар дістався до свого місця, поговорив із сім’єю по мобільному, прийняв душ і пішов у змішану зону, ніби ця історія його не стосувалась".

Sport.es

Короткий матеріал із оцінками для гравців Реала, серед яких, безумовно, першість посідає саме Андрій Лунін.

"Українець кілька разів урятував свою команду, навіть поперечина допомогла йому, але він нічого не зміг зробити, коли Де Брюйне з близької відстані зрівняв рахунок. Герой серії пенальті — він відбив два вирішальних удари."

Mundo Deportivo

Чергове велике іспанське видання не концентрувалось на особистостях під час огляду гри, тому про Луніна в них ми знайшли кілька коротких, але змістовних висловлювань.

"Зробив 11 сейвів проти потужної атаки Манчестер Сіті, а в серії післяматчевих пенальті відзначився двома відбитими м'ячами. Його гра увійде в історію Ліги чемпіонів для Реала".

Коментарі вболівальників

"Доброго ранку, Hala Madrid, пост подяки для Луніна", — @RokiJr5.

"Лунін у Реалі фантастичний, і при цьому вони все ще мають Куртуа", — @sloocr.

"Я перепрошую, що сумнівалась в Луніні на початку сезону, але після вчорашнього він став легендою Мадрида для всіх нас на тлі такої великої гри", — @always_iris.

"Лунін завжди спокійний і готовий до гри. Повна концентрація! Люблю його. Він показав світу, хто він насправді і наскільки сильний! Давай, Андрію!", — @SamuelAsango.

"Сілва виконував пенальті однаково впродовж 8 сезонів, і Кепа це знав. Лунін просто стояв і ловив його удар, як на тренуванні", — @Trishaan_M.

"У такий самий дурний футбол з Анчелотті ми грали в минулому сезоні, ледь заповзли до півфіналу. Індивідуальний блиск Луніна і ще кількох хлопців на полі врятували нас вчора. А ви кажете мені Дон Карло. Дон чого?? Не морочте голову дурницями — така команда, як Реал, не буде грати у футбол з яйцями", — @the99tweet.

"Лунін вчора був найкращим гравцем у Реалі. Думаю вони оновлять його контракт — він на це точно заслуговує!", — @VincenzoSa83972.

"Гра від захисту — це також має бути гра. Якщо ви думаєте, що з Сіті пощастило б після 30+ ударів і Лунін врятував би нас ще 30+ разів, то вам потрібні кілька занять із теорії ймовірностей. Якщо ви хочете захищатись — захищайтесь, як Артета на Етіхаді, захищайтесь, як Моурінью, захищайтесь, як Бенітес. А в Реала це був безлад на полі, і ми ледь забрали ноги", — @heyitsronit.

"Досі не можу осягнути, що я побачив минулої ночі від Луніна. Не здивуюсь, якщо наступного сезону черепаху ("tortoise" співзвучне з "Courtois" – ред.) відправлять до якоїсь Аш-Шаверми", — @101Lyash.

"Перед кожним пенальті я молився Ісусу і Мохамеду, і в мене перед очима був образ Луніна в спортивному костюмі на його весіллі. Із цією святою трійкою з нами нічого поганого не могло статись", — @Hug0Dieg0.

"У Луніна є все те, чого сьогодні не вистачає гравцям. Сором’язливий, небагатослівний, подалі від уваги ЗМІ та стоїчно мовчки працює, щоб бути найкращим. Він має менталітет, який багатьом із нас тільки сниться", — @Ferchu0605.