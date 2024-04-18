Райс після поразки від Баварії: Ми засмучені, але у нас молода команда

У "канонірів" все попереду.

Півзахисник лондонського Арсеналу Деклан Райс висловився про виліт "канонірів" із Ліги чемпіонів за підсумками протистояння з мюнхенською Баварією (1:1, 0:1) у рамках 1/4 фіналу турніру. Цитує англійця Фабріціо Романо.

"Це футбольний клуб Арсенал, один із найбільших клубів у світі. Мені боляче. Ми засмучені, але у нас молода команда.

Нам потрібно твердо стояти на ногах, попереду матч із Вулвергемптоном, де ми повинні будемо продемонструвати правильну реакцію на цю поразку.

Я впевнений, якщо ми продовжимо в тому ж дусі, рано чи пізно Ліга чемпіонів буде нашою", — заявив Райс.

Цього сезону Деклан Райс відіграв за Арсенал 45 матчів, забив шість голів та віддав сім результативних передач.