Лунін — в команді тижня Ліги чемпіонів від WhoScored

18 квітня 2024

Лунін — в команді тижня Ліги чемпіонів від WhoScored

Заслужена відзнака гри Андрія Луніна проти Ман Сіті.

Статистичний портал WhoScored оголосив команду тижні Ліги чемпіонів за підсумками матчів Манчестер Сіті — Реал (1:1, 4:3 по пенальті), Баварія — Арсенал (1:0), Барселона — ПСЖ (1:4), Боруссія Д. — Атлетіко (4:2).

Український голкіпер Реала Андрій Лунін очікувано отримав місце у воротах. Також в команду потрапили:

Захисники: Йозуа Кімміх (Баварія), Ерік Даєр (Баварія), Начо (Реал), Йен Матсен (Боруссія)

Півзахисники: Усман Дембеле (ПСЖ), Марсель Забіцер (Боруссія), Юліан Брандт (Боруссія), Бредлі Баркола (ПСЖ)

Нападники: Ніклас Фюллькруг (Боруссія), Кілліан Мбаппе (ПСЖ).

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал зіграє проти мюнхенської Баварії. Боруссія протистоятиме ПСЖ.

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