Рубен Діаш: Ми все ще боремося за два дуже важливі трофеї

Захисник Манчестер Сіті Рубен Діаш прокоментував поразку від Реала в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал у напруженій серії післяматчевих пенальті на полі англійського Манчестер Сіті здобув квиток до наступного раунду змагань.

Після завершення гри захисник Ман Сіті Рубен Діаш поділився своїми думками про матч.

"Команда була на висоті. Ми боролися, створювали моменти, але це був не наш день. Ми мали всі шанси. Іноді м'яч потрапляє в ціль, іноді – ні. Потрібно приділити увагу матчам, що залишилися в сезоні. Зараз той час, коли треба виявляти стійкість, особливо психологічну. Ми все ще боремося за два дуже важливі трофеї.

Я навіть не знаю що сказати. Велике розчарування. Ми домінували протягом усього матчу. Доклали максимум зусиль. Ми мали шанси. Цю поразку важко прийняти", — сказав Діаш.

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал зіграє проти мюнхенської Баварії.