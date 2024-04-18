Анчелотті: На той час, коли почалася серія пенальті, ми були повністю впевнені, що пройдемо далі

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу над Манчестер Сіті в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал у напруженій серії післяматчевих пенальті на полі англійського Манчестер Сіті здобув квиток до наступного раунду змагань.

Після завершення гри головний тренер мадридців Карло Анчелотті підбив підсумки матчу.

"Сьогодні ми дуже, дуже добре захищалися. Йшлося про виживання. Реал — це клуб, заснований на постійній боротьбі за виживання. Ми часто опиняємось у таких ситуаціях, з яких, здавалося б, немає виходу, але ми завжди знаходимо вихід.

Як це все пояснити? Ми добре почали, пішли вперед, а потім нам довелося боротися за виживання та терпіти. Сіті контролював ситуацію, оскільки ми надто сильно притиснулися до своїх воріт.

На той час, коли почалася серія пенальті, ми були повністю впевнені, що пройдемо далі. Це єдиний спосіб перемогти Сіті тут, на цьому стадіоні. Ти працюєш, жертвуєш і перемагаєш, як можеш. Пеп Гвардіола завжди був джентльменом. Він підійшов і привітав нас, побажав удачі", — сказав Анчелотті.

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал зіграє проти мюнхенської Баварії.