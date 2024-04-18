Ноєр: Моя роль в команді полягає в тому, щоб не йти на занадто великий ризик

Голкіпер Баварії прокоментував перемогу над Арсеналом.

Мюнхенська Баварія напередодні в домашній частині дуелі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА мінімально обіграла лондонський Арсенал та вийшла до наступного раунду змагань.

Баварія — Арсенал 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Голкіпер "Рекордмайстера" Мануель Ноєр прокоментував виступ власної команди.

"Це був особливий вечір, який ми пережили тут, у рідних стінах Альянц Арени. Атмосфера, вболівальники, підтримка, але найголовніше — дисципліна, яку ми продемонстрували під час гри, що, на мою думку, стали ключем до тих емоцій, що ми пережили сьогодні.

Я думаю, що моя роль в команді полягає в тому, щоб знайти правильний баланс і не йти на занадто великий ризик.

Ми шукали правильні передачі вглибині, щоб створювати загрозу, і я думаю, що той факт, що ми знайшли хороший баланс як команда, мав вирішальне значення", — заявив німецький виконавець.

У півфіналі Ліги чемпіонів мюнхенська Баварії гратиме проти мадридського Реала.