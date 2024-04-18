Гвардіола: Я б віддав перевагу перемозі, але вітаю Реал

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував поразку від Реала в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал у напруженій серії післяматчевих пенальті на полі англійського Манчестер Сіті здобув квиток до наступного раунду змагань.

Після завершення гри головний тренер "містян" Пеп Гвардіола визнав, що суперник був сильніше і справедливо пройшов далі.

"У футболі головне – забивати. Вони досягли успіху в цьому краще за нас у серії пенальті. Вони у півфіналі, ми – ні. Усі вирішили дрібниці. Іноді виграєш по пенальті, іноді – ні.

Я б віддав перевагу перемозі, але вітаю Реал. Ми зробили все, що могли, зіграли виключно у всіх аспектах. На жаль, перемогти не вдалось", — сказав Гвардіола.

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал зіграє проти мюнхенської Баварії.