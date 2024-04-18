Лунін: Ковачіч? Ми готувалися, і я знав, куди він битиме

Голкіпер Реала Андрій Лунін прокоментував переможну серію пенальті в матчі Ман Сіті.

Напередодні в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал у напруженій серії післяматчевих пенальті на полі англійського Манчестер Сіті здобув квиток до наступного раунду змагань.

Після завершення гри головний герой вечора, воротар "галактікос" Андрій Лунін, прокоментував власні враження від протистояння.

"Ми готувалися до всіх можливих виконавців пенальті, і з одним із них ми вирішили ризикнути. Це був удар Бернарду Сілви, нам пощастило. Я планував залишатися по центру.

Ковачіч? Ми готувалися, і я знав, куди він битиме. Дякую тренерам та всій команді", — сказав Лунін.

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал зіграє проти мюнхенської Баварії.