Ноєр — одноосібний лідер за кількістю "сухих" матчів у Лізі чемпіонів

Напередодні мюнхенська Баварія в домашній частині дуелі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА мінімально обіграла лондонський Арсенал та вийшла до наступного раунду змагань.
Баварія — Арсенал 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів
Підсумковий рахунок зустрічі 1:0 на користь "Рекордмайстера" вказував нам на те, що воротар команди Томаса Тухеля Мануель Ноєр провів свій черговий "сухий" матч у головному клубному змаганні Старого Світу.
Таким чином досвідчений голкіпер досяг показника у 58 ігор без голів у ворота його команди за часи виступів у Лізі чемпіонів.
Відповідно, Ноєр відірвався від легендарного іспанського голкіпера Ікера Касільяса за цим показником.
Трійку замикає інший відомий у минулому воротар — італієць Джанлуїджі Буффон (52 гри).
У півфіналі Ліги чемпіонів мюнхенська Баварії гратиме проти мадридського Реала.