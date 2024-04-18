Ноєр — одноосібний лідер за кількістю "сухих" матчів у Лізі чемпіонів

Голкіпер Баварії відірвався від легендарного Ікера Касільяса.

Напередодні мюнхенська Баварія в домашній частині дуелі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА мінімально обіграла лондонський Арсенал та вийшла до наступного раунду змагань.

Баварія — Арсенал 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Підсумковий рахунок зустрічі 1:0 на користь "Рекордмайстера" вказував нам на те, що воротар команди Томаса Тухеля Мануель Ноєр провів свій черговий "сухий" матч у головному клубному змаганні Старого Світу.

Таким чином досвідчений голкіпер досяг показника у 58 ігор без голів у ворота його команди за часи виступів у Лізі чемпіонів.

Відповідно, Ноєр відірвався від легендарного іспанського голкіпера Ікера Касільяса за цим показником.

Трійку замикає інший відомий у минулому воротар — італієць Джанлуїджі Буффон (52 гри).

У півфіналі Ліги чемпіонів мюнхенська Баварії гратиме проти мадридського Реала.