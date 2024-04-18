Каньїсарес: Лунін провів гру свого життя

Легендарний голкіпер Реала прокоментував сейви українського воротаря.

У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні мадридський Реал у напруженій серії післяматчевих пенальті на полі англійського Манчестер Сіті здобув квиток до наступного раунду змагань.

Манчестер Сіті — Реал Мадрид 1:1 (пен. 3:4) Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головною зіркою зустрічі в складі "галактікос" став український воротар Андрій Лунін, який парирував удари від Бернарду Сілви та Матео Ковачича під час футбольної лотереї.

Після завершення гри легендарний голкіпер Реала Сантьяго Каньїсарес у коментарі щодо успіху команди не залишив поза увагою гру колеги за амплуа.

"Луніна сьогодні коронували. У нього був просто чудовий вечір. Він провів гру свого життя.

Пенальті, який Андрій відбив від Бернардо Сілви був вирішальним. Він знаходиться на рівні найкращих воротарів Європи", — заявив колишній іспанський футболіст.

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал зіграє проти мюнхенської Баварії.