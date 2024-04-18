Лунін: У моїй країні зараз складна ситуація, тому непросто тренуватись щодня

Голкіпер Реала прокоментував перемогу над Манчестер Сіті.

Напередодні в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал у напруженій серії післяматчевих пенальті на полі англійського Манчестер Сіті здобув квиток до наступного раунду змагань.

Манчестер Сіті — Реал Мадрид 1:1 (пен. 3:4) Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний герой вечора, воротар "галактікос" Андрій Лунін, прокоментував власні враження від протистояння.

"Я дуже вдячний команді, яка страждала, яка бігала і боролась, щоб пройти до півфіналу. Це грандіозний досвід.

Кожен доклав величезних зусиль, працюючи так 120 хвилин задля цієї перемоги. Я не можу уявити, що зможу пробігти в такому темпі й п’яти хвилин, як це робили мої партнери.

Ми ретельно підготували всіх гравців до серії пенальті. Ми повинні були ризикувати й, слава Богу, усе минуло добре.

Я — герой матчу? Ні, у жодному разі! Наша команда — ось, де герої. Я, як завжди, трохи мовчазний, але можу вас запевнити, що зараз я найщасливіша людина у світі.

У моїй країні зараз складна ситуація, тому непросто тренуватись щодня. Але я дякую всім, хто мене підтримує.

Пенальті ми, очевидно, чимало тренували з тренером воротарів. А Лука Модрич допоміг мені своїми порадами вже безпосередньо на полі.

Зараз почуваю себе повністю виснаженим. Я вперше в житті зіграв матч настільки високого рівня, але після нього я — найщасливіша людина в світі. Ми у півфіналі!", — заявив колишній іспанський футболіст.

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал зіграє проти мюнхенської Баварії.