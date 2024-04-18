Касільяс — Луніну: Прекрасний виступ у серії пенальті, Андрію!

Легендарний голкіпер Реала прокоментував сейви українського воротаря.

Мадридський Реал у напруженій серії післяматчевих пенальті напередодні на полі англійського Манчестер Сіті здобув квиток до півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Манчестер Сіті — Реал Мадрид 1:1 (пен. 3:4) Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Героєм футбольної лотереї для "галактікос" став український воротар Андрій Лунін, який парирував удари від Бернарду Сілви та Матео Ковачича.

Після завершення гри легендарний голкіпер Реала Ікер Касільяс у коментарі щодо успіху команди не залишив поза увагою гру колеги за амплуа.

"Прекрасний виступ у серії пенальті, Андрію! Також молодці всі, на кому лежала відповідальність у найдраматичніший момент матчу!

Оле, Реал! Ми все ще в грі! Ідемо за 15 трофеєм!", — заявив колишній іспанський футболіст.

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал зіграє проти мюнхенської Баварії.