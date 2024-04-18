Лунін перевершив рекорд головного конкурента за місце у воротах Реала в Лізі чемпіонів

Український голкіпер виборов квиток до півфіналу турніру для власної команди.

Напередодні мадридський Реал у напруженій серії післяматчевих пенальті на полі англійського Манчестер Сіті здобув квиток до півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Манчестер Сіті — Реал Мадрид 1:1 (пен. 3:4) Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, на рахунку українського воротаря "галактікос" Андрія Луніна в цьому матчі 11 сейвів, а це означає, що клубний рекорд за кількістю порятунків власних воріт у рамках одного матчу головного клубного змагання Старого Світу було перевершено.

Попереднє досягнення належало основному воротарю Реала бельгійцю Тібо Куртуа — 9 сейвів, які той зробив у фіналі Ліги чемпіонів-2021/22 проти англійського Ліверпуля.

Сам же й Лунін пізніше, у першому матчі 1/8 фіналу поточного розіграшу турніру проти німецького РБ Лейпциг, і повторив це досягнення.

Окрім цього, Андрій перевершив і особистий рекорд за кількістю відбитих ударів за один матч у всіх турнірах за "галактікос", який складав ті самі 9 сейвів.

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал зіграє проти мюнхенської Баварії.