Манчестер Сіті — Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

До вашої уваги текстова трансляція другого поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, що відбудеться 17 квітня о 22:00.

У середу, 17 квітня, Ман Сіті зіграє з Реалом матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів на стадіоні Етіхад. Минулого тижня команди зіграли перший матч, який закінчився з рахунком 3:3.

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті — Реал Мадрид

Трансляція матчу буде доступна у цій новині 17 квітня і почати її дивитися можна, починаючи з 21:00 за київським часом, коли оголосять стартові склади команд. Онлайн-трансляція проходитиме безплатно, і будь-хто може до неї приєднатися.

Для реала пройти Ман Сіті — надскладна задача, адже манкуніанці не програють вдома 41 матч. Торік на цьому стадіоні мадридці поступились 0:4.