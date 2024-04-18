Артета: Арсенал був навіть кращими за Баварію наприкінці матчу

Керманич Арсенала прокоментував поразку від Баварії.

Напередодні лондонський Арсенал мінімально поступився мюнхенській Баварії в гостьовій частині дуелі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА та залишив розіграш плей-оф.

Баварія — Арсенал 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета після завершення гри розповів про враження від виступу команди.

"Зараз у роздягальні відчувається розчарування через те, як пройшли ці чвертьфінальні матчі для нашого клубу.

Ми отримали досвід, ми будемо ще довго пам’ятати і ретельно вивчати, що ж саме ми зробили не так. На такому рівні право на помилку дорівнює нулю. Біля воріт ми залишили занадто багато простору. Ми повинні були триматись разом та страхувати один одного.

Ми старалися до кінця, ми були навіть кращими за Баварію наприкінці матчу. Але нам не вистачило якоїсь іскри.

Зрештою, це була відправна точка. Ми не грали в Лізі чемпіонів сім років, а тут ми одразу дійшли до чвертьфіналу, у якому боролись до кінця. У АПЛ ми відстаємо від Сіті всього на два очки, тож тепер ми повинні повернутись додому, перегорнути цю сумну сторінку і почати все спочатку", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч лондонський Арсенал проведе в гостях у Вулвергемптона.