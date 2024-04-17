Тер Штеген: Для свистка арбітра були всі підстави — Араухо чіпляв Баркола

Голкіпер Барселони прокоментував поразку від ПСЖ.

У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА каталонську Барселона напередодні поступилась французькому Парі Сен-Жермен.

Барселона — ПСЖ 1:4 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри воротар "блаугранас" Марк-Андре тер Штеген прокоментував виступ власної команди.

"Я не хочу сказати, що це була помилка Араухо. Якщо арбітр вважає, що це був фол, він повинен був карати нашого гравця червоною карткою. Це вилучення повністю все змінило.

Я вже подивився повтор того епізоду. Так, Араухо дійсно чіпляв Баркола. Так, для свистка арбітра були всі підстави.

У мене залишилося таке відчуття, що ми могли вийти до півфіналу, але натомість нам дали під дих. Коли суперники забили третій м’яч, нам довелося більше відкриватись і більше ризикувати. Тоді як у них дуже якісна група гравців попереду, і кожен їхній випад створював небезпеку. Вони пропустили від нас чотири м’ячі, але вилетіли в підсумку ми — це важко осягнути одразу.

Реал? Зараз не час думати про недільну гру. Нам потрібно відпочити й зарядитись енергією, щоб повернутися до своєї найкращої форми і подумки зосередитись на тому, що ми повинні зробити.

Нам потрібно зупинитись зараз, і далі кожен по-своєму боротися, щоб скоротити відставання від Мадрида й ускладнити їм життя", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч каталонська Барселона проведе на полі мадридського Реала.