Гюндоган: Якщо це фол Араухо, то це — червона картка

Півзахисник Барселони прокоментував поразку від ПСЖ.

Каталонська Барселона в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні поступилась французькому Парі Сен-Жермен.

Барселона — ПСЖ 1:4 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "блаугранас" Ілкай Гюндоган прокоментував виступ власної команди.

"Це — Ліга чемпіонів. Незалежно від суперника, на такому рівні неможливо повернутись у гру, якщо одного з твоїх гравців вилучають. Ми дуже розчаровані. Ми відчували, що контролювали гру до червоної картки. Якщо це фол Араухо, то це — червона картка. Без питань.

Важко сказати, що в нього пішло не так, але в такі критичні моменти ви повинні бути впевнені, що зможете відібрати м’яч. Якщо ти не можеш відібрати м’яч чисто, і я не знаю, торкнувся Рональд суперника чи ні, ти повинен відпустити його. Я краще пропущу гол або залишу нападника один на один із воротарем, аніж залишу команду в меншості.

М’яч так далеко від нього відскочив, що я й не знаю, чи дістався б він до м’яча взагалі так, як хотів. Я б краще залишив шанс нашому воротареві врятувати нас або, грець із ним, навіть змирився з голом.

Вилучення напарника через червону на початку гри вбиває тебе. Знову ці помилки... Я думаю, що ми повинні були вийти лінією захисників і не залишити супернику шансів. Він був сам по собі. Але це те, чого ми не тренували. У такому разі гравець, який найближче до м’яча, повинен виходити зустрічати.

То була ситуація три-на-три в глухому куті, а Вітінья був четвертим, і хтось повинен був на нього вийти. Але ніхто не вийшов, або вийшов занадто пізно. Це був хороший удар, і це був другий гол. Але тепер вже занадто пізно щось виправляти.

Я дуже розчарований. Ми були в хорошій позиції. Не тільки через перший матч, але й через те, що ми забили першими сьогодні. Усе було в наших руках, але ми дозволили цьому власному успіху вислизнути з наших рук найпростішим способом. Ми віддали перемогу ПСЖ. Це найбільше розчаровує", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч каталонська Барселона проведе на полі мадридського Реала.