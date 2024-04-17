Вітінья Феррейра: ПСЖ хоче досягти більшого

Французький Парі Сен-Жермен у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні обіграв каталонську Барселону.
Барселона — ПСЖ 1:4 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів
Після завершення гри півзахисник "червоно-синіх" Вітінья Феррейра прокоментував виступ власної команди.
"Перемога над Барселоною — це щось неймовірне. Я й досі не вірю, що ми це зробили.
Але зараз ми просто дуже щасливі, бо дістались півфіналу. Це було мрією кожного гравця ПСЖ останніми місяцями, але тепер ми хочемо досягти більшого", — заявив португальський виконавець.
У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА ПСЖ зіграє проти дортмундської Боруссії.