Вітінья Феррейра: ПСЖ хоче досягти більшого

Півзахисник ПСЖ прокоментував перемогу над Барселоною.

Французький Парі Сен-Жермен у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні обіграв каталонську Барселону.

Барселона — ПСЖ 1:4 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "червоно-синіх" Вітінья Феррейра прокоментував виступ власної команди.

"Перемога над Барселоною — це щось неймовірне. Я й досі не вірю, що ми це зробили.

Але зараз ми просто дуже щасливі, бо дістались півфіналу. Це було мрією кожного гравця ПСЖ останніми місяцями, але тепер ми хочемо досягти більшого", — заявив португальський виконавець.

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА ПСЖ зіграє проти дортмундської Боруссії.