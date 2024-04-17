Доннарумма: Не говоримо про требл у роздягальні, бо я трохи забобонний

Голкіпер ПСЖ прокоментував перемогу над Барселоною.

Французький Парі Сен-Жермен у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні обіграв каталонську Барселону.

Барселона — ПСЖ 1:4 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри воротар "червоно-синіх" Джанлуїджі Доннарумма прокоментував виступ власної команди.

"Це буде мій перший півфінал Ліги чемпіонів, тому я дуже схвильований. Перемогти на полі Барселони було нелегко, але ми завжди вірили, що це можливо, і цього разу все минулось дуже добре.

Сейв проти удару Левандовські? Усі сейви важливі, бо в Лізі чемпіонів не можна помилятися. Я задоволений грою команди, сьогодні я насолоджуюсь нею, а з завтрашнього дня будемо думати про чемпіонат.

Требл? Ми дуже мало говоримо про це в роздягальні, бо я трохи забобонний. Потім ми якось сядемо та підсумуємо наші плани на цей сезон. Попереду важлива гра проти Дортмунда, і ми готові зіграти з ними у відкритий футбол.

Луїс Енірке надає впевненості всім нам. Для нього дуже важливо, щоб усі були в процесі, і він дуже добре розбирається в тому, як підтримувати гравців психологічно. Також він дуже добре готує тактики на матчі, він уже чимало для нас зробив", — заявив італійський виконавець.

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА ПСЖ зіграє проти дортмундської Боруссії.