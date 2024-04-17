Дембеле визнаний найкращим гравцем матчу з Барселоною

У зустрічі зі своєю екс-командою вінгер забив один із голів.

Усмана Дембеле визнано найкращим гравцем матчу з Барселоною. Завдяки в тому числі голу французького вінгера ПСЖ виграв з рахунком 4:1 і вийшов у півфінал Ліги чемпіонів.

Забитий м'яч Усмана дозволив зробити рахунок рівним ще у першому таймі цієї зустрічі.

До складу ПСЖ Дембеле перейшов саме з Барселони влітку 2023 року за 50 мільйонів євро. Тоді вінгер вирішив не продовжувати угоду з командою і спробувати себе у новому чемпіонаті.

Після матчу Усмана особливо радісно вітали у роздягальні паризької команди.

Цього сезону 26-річний гравець провів 36 матчів в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 14 асистів.