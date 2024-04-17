Дембеле визнаний найкращим гравцем матчу з Барселоною

17 квітня 2024

Усман Дембеле, Getty Images

У зустрічі зі своєю екс-командою вінгер забив один із голів.

Усмана Дембеле визнано найкращим гравцем матчу з Барселоною. Завдяки в тому числі голу французького вінгера ПСЖ виграв з рахунком 4:1 і вийшов у півфінал Ліги чемпіонів. 

Забитий м'яч Усмана дозволив зробити рахунок рівним ще у першому таймі цієї зустрічі. 

До складу ПСЖ Дембеле перейшов саме з Барселони влітку 2023 року за 50 мільйонів євро. Тоді вінгер вирішив не продовжувати угоду з командою і спробувати себе у новому чемпіонаті. 

Після матчу Усмана особливо радісно вітали у роздягальні паризької команди. 

Цього сезону 26-річний гравець провів 36 матчів в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 14 асистів. 

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
Луїс Енірке, Getty Images 17 квітня 2024 Луїс Енріке: Вирішальним моментом стало вилучення Араухо
Едін Терзич, Getty Images 17 квітня 2024 Терзич: Надзвичайно щасливий, надзвичайно задоволений і дуже, дуже пишаюся командою та клубом
   