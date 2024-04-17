Терзич: Надзвичайно щасливий, надзвичайно задоволений і дуже, дуже пишаюся командою та клубом

Тренер Боруссії Дортмунд висловив думку стосовно матчу з Атлетіко.

Напередодні "джмелі" на своєму полі протистояли Атлетіко у рамках матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що поєдинок у Парижі завершився перемогою команди Дієго Сімеоне з рахунком 2:1.

"Надзвичайно щасливий, надзвичайно задоволений і дуже, дуже пишаюся командою та клубом", — цитує Едіна офіційний сайт клубу.

"Атмосфера на стадіоні була надзвичайно гарною. Знову були два моменти, які завдали нам болю, і могли перехилити рівновагу на іншу сторону, але ми ніколи не втрачали віри в те, що робить нас сильними, ми заслужено дійшли до півфіналу.

Це була зустріч між двома командами, які заслужили місце в чвертьфіналі через довгий і важкий шлях. На цьому рівні дрібні деталі є вирішальними. І ці дрібні деталі були на нашому боці в цьому протистоянні. Нам вдалося забити п'ять голів у двох матчах проти Атлетіко. Не багатьом командам це вдається.

З самого першого моменту ми відчули, що всі хочуть використати цей вечір, щоб направити нашу енергію в правильне русло. Ми побачили минулого тижня, як важко грати проти команди, яка отримує підтримку більше 70 000 людей. Ми хотіли протистояти цьому. Кваліфікація до півфіналу Ліги чемпіонів у четвертий раз в історії Боруссії була б неможливою, якби ми всі в це не вірили.

Ми вже двічі грали з ПСЖ. Перша гра в Парижі нам зовсім не сподобалася. Другий матч у Дортмунді був зовсім іншим, знову рівним, але нам вдалося більше наблизитися до перемоги, ніж вони, ми набагато сильніша команда, ніж у вересні чи навіть у грудні".

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Боруссія Дортмунд виграла у Атлетіко з голом і двома асистами Марселя Забітцера і вийшла у півфінал. Господарі вели у два м'ячі, пропустили двічі, але змогли встановити комфортний результат.