Луїс Енріке: Вирішальним моментом стало вилучення Араухо

Керманич ПСЖ прокоментував перемогу над Барселоною.

Напередодні французький Парі Сен-Жермен обіграв каталонську Барселону в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Барселона — ПСЖ 1:4 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоно-синіх" Луїс Енріке прокоментував виступ власної команди.

"Вилучення Араухо стало поворотним моментом у зустрічі. Це очевидно. Ми почали блискуче. Знали, що зможемо забити та були готові до будь-якого сценарію.

За стартові дванадцять хвилин Барселона навіть не наблизились до наших воріт, але за допомоги ефектної гри Ямала забили гол. Утім, ми залишились при тямі й хотіли переломити ситуацію.

Цим самим вирішальним моментом і стало вилучення. Ми домінували наприкінці матчу. Незалежно від результату, уболівальники мають бути задоволені виступами обох команд.

Я не бачив моменту з фолом Араухо. Я завжди намагаюсь поставити себе на місце арбітра. Зазвичай, я не коментую роботу рефері й намагаюся майже не сперечатись із ними, тому що емоції в грі зашкалюють.

Незважаючи на це, ми зробили крок уперед. Ніхто не вважав нас фаворитами. Цікаво, що ми гратимемо проти Дортмунда, який і виграв нашу групу. Я вже зустрічався з їхнім тренером у фіналі, а тепер ми побачимось у півфіналі.

Дортмунд грає дуже добре. Ми знаємо їхній футбол. Вони завжди створюватимуть вам проблеми. Вони добре пресингують. Буде відкритий матч.

Емоційно було дуже важко грати проти Барселони. Але я робив те, що вважав правильним. Сподіваюсь, я не буду грати проти Барси занадто багато разів на такому рівні.

Я думаю, що ми побачили найкращу Барсу цього сезону, як із м’ячем, так і без нього. Це було дуже складно. У Парижі вони грали довгими передачами. Без вилучення, я думаю, було б так само.

Я вважаю Хаві ідеальним тренером і сподіваюсь, що він залишиться тренером Барси на довгі роки.

Я також сподіваюсь, що ця команда ПСЖ зробить більше, аніж та, що була у 2017 році, яка не зробила нічого, аби виграти Лігу чемпіонів", — заявив іспанський фахівець.

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА ПСЖ зіграє проти дортмундської Боруссії.