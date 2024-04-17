Аль-Хелаїфі: Луїс Енріке — найкращий менеджер у світі

Власник ПСЖ прокоментував перемогу над Барселоною.

Французький Парі Сен-Жермен напередодні обіграв каталонську Барселону в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Барселона — ПСЖ 1:4 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри президент "червоно-синіх" Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував виступ власної команди.

"Це був дивовижний вечір. Історичний для нас, для Франції... Особливо тут, у Барселоні, на цьому стадіоні, ще й після того, як ми програли перший матч.

Усі ставили під сумнів наші можливості, критикували нас, але я був упевнений у команді до останнього. Гравці, персонал і тренер показали сьогодні, що ми — команда. Чудова команда. Вона викликає в мене почуття гордості!

Це один з найкращих моментів з моменту, коли я очолив клуб. Ми хочемо добряче відсвяткувати цю перемогу сьогодні, але це ще не кінець. Зараз нам потрібно зосередитись на перемозі в лізі. Звичайно, є ще Дортмунд, але Ліга 1 дуже важлива. Нам потрібно заспокоїтись, подумати про те, що ми зробили добре, а що не дуже.

Сьогодні на полі була команда, а не один гравець. Уся одинадцятка й запасні. Вони всі показали бажання перемогти, проявили індивідуальність, характер, починаючи з нашого тренера Луїса Енріке, якого всі дуже добре знають тут, у Барселоні. Це чудове відчуття, фантастика. Це дуже особливий для мене момент.

Ми будуємо команду. Ми робимо це гра за грою, крок за кроком. Ми ще далеко від нашої мети. Попереду ще будуть чемпіонат, Кубок і півфінал Ліги чемпіонів, тому ми повинні бути спокійними й іти крок за кроком.

Луїс Енріке? У нас дійсно чудовий менеджер, найкращий у світі", — заявив функціонер.

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА ПСЖ зіграє проти дортмундської Боруссії.