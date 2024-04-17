Мбаппе наздогнав Андрія Шевченка в рейтингу бомбардирів Ліги чемпіонів

Форвард ПСЖ знайшов себе в другій частині дуелі проти каталонської Барселони.

Французький Парі Сен-Жермен напередодні обіграв каталонську Барселону в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Барселона — ПСЖ 1:4 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Цього разу нападник команди Луїса Енріке Кіліан Мбаппе зумів відіграти ключову роль у здобутті результату для чемпіонів Ліги 1.

На рахунку 25-річного французького виконавця одразу два забитих м’ячі в другому таймі.

Для Мбаппе ці голи стали відповідно 47 та 48 м’ячами в Лізі чемпіонів.

За цим показником він наздогнав таких відомих історичних постатей, як українського форварда Андрій Шевченко та шведського нападника Златана Ібрагімовича.

При цьому лише вісім гравців за всю історію змагань забивали більше.

Це Кріштіану Роналду (140 голів), Ліонель Мессі (129), Роберт Левандовські (94), Карім Бензема (90), Рауль (71), Руд ван Ністелрой (56), Томас Мюллер (54) та Т’єррі Анрі (50).

Для свого досягнення Мбаппе знадобився 71 матч.

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА ПСЖ зіграє проти дортмундської Боруссії.