Гвардіола — про гру Голанда з Реалом: Позиція нападника є найважчою на полі

Іспанський спеціаліст став на захист свого підопічного.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола висловився щодо виступу центрального нападника Ерлінга Голанда у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти Реала, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Реал — Манчестер Сіті 3:3 Відео голів та огляд матчу 09.04.2024

Станом на зараз, у 23-річного норвежця немає результативних дій у трьох поспіль зустрічах із мадридцями. За підсумками матчу, що відбувся у вівторок, від найвідоміших статистичних порталів Голанд отримав доволі посередні оцінки.

"Ми забили три голи. Двоє центральних захисників були поруч із ним, дуже близько до нього, це нелегко. Найважча позиція на полі — це нападник. У кожного гравця є один свій. Будучи нападником, проти тебе грають двоє. Проти нього були двоє гравців, які діяли дуже щільно і є дійсно хорошими захисниками", — сказав Хосеп Гвардіола.

У поточному сезоні норвежець взяв участь у 37 матчах Манчестер Сіті у всі турнірах, відзначившись 30 голами і 6 асистами.

Нещодавно про Голанда також висловився легендарний Тьєррі Анрі. Він вважає, що нападник манкуніанців неправильно діє на полі.