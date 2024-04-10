У Голанда немає голів та асистів у 3 матчах проти Реала

У Ерлінга Голанда знову немає результативних дій у матчі проти Реала.
У першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реал і Манчестер Сіті зіграли внічию (3:3)
. Голанд відіграв весь матч, не відзначившись голами й асистами.
У попередньому сезоні форвард "містян" виходив у стартовому складі в обох іграх 1/2 фіналу проти Реала (1:1, 4:0), де також не відзначився результативними діями.
Зазначимо, що Голанд посідає друге місце після Гаррі Кейна у списку найкращих бомбардирів нинішнього сезону Ліги чемпіонів — на рахунку норвежця 6 голів.