У Голанда немає голів та асистів у 3 матчах проти Реала

Норвежець поки що без результативних дій проти мадридців.

У Ерлінга Голанда знову немає результативних дій у матчі проти Реала.

У першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реал і Манчестер Сіті зіграли внічию (3:3) . Голанд відіграв весь матч, не відзначившись голами й асистами.

У попередньому сезоні форвард "містян" виходив у стартовому складі в обох іграх 1/2 фіналу проти Реала (1:1, 4:0), де також не відзначився результативними діями.

Зазначимо, що Голанд посідає друге місце після Гаррі Кейна у списку найкращих бомбардирів нинішнього сезону Ліги чемпіонів — на рахунку норвежця 6 голів.