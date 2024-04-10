У Голанда немає голів та асистів у 3 матчах проти Реала

10 квітня 2024

Ерлінг Голанд, Getty Images

Норвежець поки що без результативних дій проти мадридців.

У Ерлінга Голанда знову немає результативних дій у матчі проти Реала.
У першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реал і Манчестер Сіті зіграли внічию (3:3). Голанд відіграв весь матч, не відзначившись голами й асистами.
У попередньому сезоні форвард "містян" виходив у стартовому складі в обох іграх 1/2 фіналу проти Реала (1:1, 4:0), де також не відзначився результативними діями.
Зазначимо, що Голанд посідає друге місце після Гаррі Кейна у списку найкращих бомбардирів нинішнього сезону Ліги чемпіонів — на рахунку норвежця 6 голів.  
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