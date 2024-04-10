Лунін — найгірший гравець матчу Реал — Манчестер Сіті за версіями WhoScored та Sofascore

Не надто вдалий день для українського воротаря "вершкових".

Найвідоміші статистичні портали WhoScored і SofaScore оцінили виступи гравців Реала і Манчестер Сіті у першій очній зустрічі у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (3:3).

За версією WhoScored, найкращим гравцем матчу на Сантьяго Бернабеу був Вінісіус (оцінка — 8.2). Нападник Реала записав на свій рахунок два асисти. А от найгіршим виконавцем був визнаний голкіпер "вершкових" Андрій Лунін. Його гру оцінили 5.5 балами.

Портал SofaScore найкращим визнав Йошко Гвардіола (оцінка — 7.8). Захисник сьогодні відзначився своїм дебютним голом за Манчестер Сіті. Найгіршим гравцем вони теж обрали Луніна — 6.0 балів.

Нагадаємо, український голкіпер пропустив другий найшвидший гол Реала у домашньому матчі Ліги чемпіонів.