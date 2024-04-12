Рафінья визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Бразилець відзначився дублем у матчі проти ПСЖ.

Правий вінгер Барселони Рафінья став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів, передає офіційний сайт УЄФА.

ПСЖ — Барселона 2:3 Відео голів та огляд матчу 10.04.2024

У першому чвертьфінальному протистоянні з ПСЖ 27-річний бразилець записав на свій рахунок два голи. Варто зазначити, що для Рафіньї вони були дебютними у ЛЧ.

У голосуванні він обійшов свого колегу за позицією з Манчестер Сіті Філа Фодена, півзахисника Арсеналу Мартіна Едегора і нападника Атлетіко Антуана Грізманна.

Протягом поточного сезону Рафінья взяв участь у 30 матчах Барселони у всіх турнірах, відзначившись 8 голами і 10 асистами.

Після виїзного поєдинку з ПСЖ бразилець сказав, що найкраща його гра за "блаугранас" ще попереду.