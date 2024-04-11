Сауль досяг чергового видатного показника в історії Атлетіко

Півзахисник мадридського колективу просувається в статусі культового гравця свого клубу.

У рамках першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Атлетіко на власному полі здолав дортмундську Боруссію.

Атлетіко — Боруссія Д 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

У цій грі півзахисник "матрацників" Сауль Ньїгес з’явився на полі в якості заміни Науелю Моліні на 90 хвилині.

Однак і такої кількості ігрового часу вистачило для того, аби зафіксувати, що 29-річний іспанський виконавець провів свій 421 у професійній кар’єрі матч за Атлетіко.

За цим показником він зрівнявся з Хуаном Карлосом Артече, і відповідно піднявся на восьме місце в рейтингу гравців із найбільшою кількістю матчів за клуб.

Нагадаємо, що дебютував Сауль у складі Атлетіко в матчі Ліги Європи УЄФА-2011/12 проти турецького Бешикташа ще на Вісенте Кальдерон.

Матч-відповідь поміж дортмундською Боруссією та мадридським Атлетіко відбудеться 16 квітня.