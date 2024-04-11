Грізманн: Атлетіко було дуже важливо виграти перший матч

Форвард Атлетіко прокоментував перемогу над Боруссією Д.

У рамках першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Атлетіко на власному полі здолав дортмундську Боруссію.

Атлетіко — Боруссія Д 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри форвард "матрацників" Антуан Грізманн прокоментував виступ власної команди.

"Ми перемогли, і це головне. Неважливо, із яким рахунком закінчилась сама гра. Шкода тільки через те, що ми пропустили гол. Було дуже важливо виграти перший матч. Тепер ми поїдемо до Дортмунду так само — перемагати. А зараз час відпочити.

Я не знаю, чи були ми кращими за суперників. Вони володіли м’ячем у другому таймі. У нас тим часом були моменти, щоб забити третій, але в підсумку ми страждали наприкінці другого таймі. Нам доведеться потерпіти і довести справу до кінця. У нас є все необхідне, щоб пройти до півфіналу", — заявив французький виконавець.

Матч-відповідь поміж дортмундською Боруссією та мадридським Атлетіко відбудеться 16 квітня.