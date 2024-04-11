Де Пауль: Один із найважливіших голів у моєму житті

Півзахисник Атлетіко прокоментував перемогу над Боруссією Д.

Мадридський Атлетіко в рамках першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі здолав дортмундську Боруссію.

Атлетіко — Боруссія Д 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "матрацників" Родріго Де Пауль прокоментував виступ власної команди.

"Я задоволений грою в будь-якому випадку — це ж Ліга чемпіонів. Ще вчора здавалось, що одна команда є фаворитом, а потім все змінилось уже на полі — це те, що являє собою цей турнір.

Ми повинні були виграти вдома, тому що потім в Дортмунді буде важко, і ми це зробили. Ми повинні правильно сприйняти цей успіх. Я дуже щасливий і думаю, що команда зіграла неймовірну гру. Ми доклали дуже, дуже багато зусиль, проти дуже сильних гравців, так що в цілому я дуже щасливий.

Безумовно, це був один із найважливіших голів у моєму житті. Як я казав своїм товаришам по команді, у ці вечори, ви не знаєте, чи станете їхнім учасником ще колись знову. Тому, коли вони трапляються, ви повинні викластись на всі сто відсотків.

Я дуже пишаюсь цим голом, і особливо тим, що допоміг своїй команді здобути перемогу.

Чутки про трансфер? Навіть це робить мене щасливим. Це означає, що у інших клубів є хороші спогади про мене. Я не знаю, чи дійсно отримував Атлетіко такі пропозиції. Можливо, коли я був трохи молодшим, усі ці процеси тривали дещо швидше", — заявив аргентинський виконавець.

Матч-відповідь поміж дортмундською Боруссією та мадридським Атлетіко відбудеться 16 квітня.