Петі: На початку сезону я б і пенні не поставив на перемогу ПСЖ у Лізі чемпіонів

10 квітня 2024

Емманюель Петі, фото MadeInFOOT

Ексгравець збірної Франції висловився щодо шансів паризького клубу виграти найбажаніший трофей.

Колишній гравець Монако, Арсеналу, Барселони та Челсі Емманюель Петі заявив, що деякі гравці ПСЖ і тактика клубу покращилися від початку сезону, передає портал Football Espana.

Француз зазначив, що минулими вихідними ПСЖ втратив очки у чемпіонаті Франції, оскільки у Парижі вже думали про чвертьфінальну гру у рамках Ліги чемпіонів.

"Вони вже виграли Лігу 1, навіть якщо зіграли внічию проти Клермона. Вони вже думали про гру з Барселоною. Багато окремих гравців покращилися, колективно вони покращилися, а також тактика. Для мене це так дивно, тому що на початку сезону я б і пенні не поставив на перемогу ПСЖ у Лізі чемпіонів. Проте, зараз навіть Манчестер Сіті виглядає вразливим в обороні, Баварія теж, у них жахливий сезон у Бундеслізі. Звісно, Реал все ще у турнірі, але питання (перемоги у ЛЧ) відкрито", — заявив Петі.

Нагадаємо, сьогодні, о 22:00, ПСЖ прийматиме Барселону на Парк де Пренс у першому поєдинку 1/4 фіналу головного клубного турніру Європи. Слідкуйте за перебігом подій у текстовій онлайн-трансляції на нашому сайті.

Джерело: Football Espana

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