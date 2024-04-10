Петі: На початку сезону я б і пенні не поставив на перемогу ПСЖ у Лізі чемпіонів

Ексгравець збірної Франції висловився щодо шансів паризького клубу виграти найбажаніший трофей.

Колишній гравець Монако, Арсеналу, Барселони та Челсі Емманюель Петі заявив, що деякі гравці ПСЖ і тактика клубу покращилися від початку сезону, передає портал Football Espana.

Француз зазначив, що минулими вихідними ПСЖ втратив очки у чемпіонаті Франції, оскільки у Парижі вже думали про чвертьфінальну гру у рамках Ліги чемпіонів.

"Вони вже виграли Лігу 1, навіть якщо зіграли внічию проти Клермона. Вони вже думали про гру з Барселоною. Багато окремих гравців покращилися, колективно вони покращилися, а також тактика. Для мене це так дивно, тому що на початку сезону я б і пенні не поставив на перемогу ПСЖ у Лізі чемпіонів. Проте, зараз навіть Манчестер Сіті виглядає вразливим в обороні, Баварія теж, у них жахливий сезон у Бундеслізі. Звісно, Реал все ще у турнірі, але питання (перемоги у ЛЧ) відкрито", — заявив Петі.

Нагадаємо, сьогодні, о 22:00, ПСЖ прийматиме Барселону на Парк де Пренс у першому поєдинку 1/4 фіналу головного клубного турніру Європи. Слідкуйте за перебігом подій у текстовій онлайн-трансляції на нашому сайті.