ПСЖ — Барселона. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 10.04.2024

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 10 квітня та розпочнеться о 22:00.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між ПСЖ і Барселоною, яке пройде на французькому Парк де Пренс.

[*] — позиція в клубному рейтингу УЄФА

СЕРЕДА, 10 КВІТНЯ, 22:00. ПАРК ДЕ ПРЕНС, ПАРИЖ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

ПСЖ і Барселона доволі нерідко зустрічаються у рамках головного клубного турніру Європи, зокрема у плей-оф. Зараз історичний рахунок у цьому протистоянні рівний — у французів та іспанців по 4 звитяги, тоді як ще 4 поєдинки завершилися внічию. Попередню двоматчеву дуель цих клубів ми побачили в 1/8 фіналу ЛЧ-2020/21, коли матчі проходили без глядачів на трибунах через пандемію COVID-19. Сильнішим тоді був ПСЖ, який спочатку здобув перемогу з рахунком 4:1 на виїзді, після чого втримав бажаний результат вдома, зігравши внічию (1:1).

В 1/8 фіналу поточного сезону Ліги чемпіонів колектив Луїса Енріке здолав Реал Сосьєдад (4:1 за сумою двох матчів), ще одну іспанську команду. Після здобуття путівки до чвертьфіналу ПСЖ провів 4 матчі у Лізі 1. Спочатку команда втратила очки у домашньому поєдинку з Реймсом (2:2), після чого розгромила на виїзді Монпельє (6:2). Далі були виїзна звитяга над Марселем (2:0) і домашня невдача з Клермоном (1:1) цими вихідними. У турнірній таблиці французького чемпіонату у команди все добре — за 6 турів до його завершення вона має 10-очковий відрив від другого місця та 11-очковий від третього. Паризький клуб також подолав дві стадії Кубка Франції, впоравшись вдома з Ніццою (3:1) і Ренном (1:0). Завдяки цьому ПСЖ вийшов до фіналу, де зустрінеться з Ліоном.

Барселона на попередній стадії розібралася з Наполі (4:2 за сумою двох матчів). Після здобуття путівки до 1/4 фіналу "блаугранас" провели всього два матчі у Ла Лізі. Спочатку на виїзді колектив Хаві розгромив Атлетіко (3:0), після чого скромно здолав Лас-Пальмас вдома (1:0). Питання чемпіонства в Іспанії ще не закрите, проте від лідируючого Реала Барселону за 8 турів до кінця сезону відділяють 8 залікових балів. Ймовірно, доля Ла Ліги-2023/24 вирішиться після матчу-відповіді проти ПСЖ, коли у 32-му турі "вершкові" прийматимуть каталонський клуб. Відрізок до кінця квітня буде для Барселони неймовірно складним і важливим.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ пропонується коефіцієнт 1,99, тоді як потенційний успіх Барселони оцінюється показником 3,85. Ймовірність нічийного результату теж представлена коефіцієнтом 3,85. Шанси французів на прохід до наступної стадії — 1,77, а іспанців — 2,10.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луїс Енріке, головний тренер ПСЖ: "Я думаю, що команда у хорошому настрої. Це хороший період для нас. Ми не відчуваємо жодного тиску, більше амбіцій. Ми дуже раді, що дісталися чвертьфіналу. Ентузіазм команди — головне відчуття. Ми хочемо грати і перемогти Барселону".

Хаві, головний тренер Барселони: "Ми чотири роки не потрапляли до чвертьфіналу, тож завтра буде хвилюючий момент. Ми можемо мріяти і ми дуже мотивовані. Ми насолоджуємося нашою найкращою формою у цьому сезоні та зустрінемося з командою, готовою виграти ЛЧ з одним із найкращих тренерів в особі Луїса Енріка. Я дуже поважаю їх".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПСЖ: Доннарумма — Заїр-Емері, Маркіньйос, Ернандес, Н. Мендеш — Вітінья, Угарте, Ф. Руїс — Дембеле, Мбаппе, Баркола

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарсі, Ж. Канселу — де Йонг, Крістенсен, Гюндоган — Ямал, Левандовські, Рафінья

Не зіграють: Кімпембе, Мукіеле, Хакімі (дискв.) — Бальде, Гаві, Педрі

Під питанням: Баркола — де Йонг

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