Бералдо та Роберто зіграють з перших хвилин у матчі ПСЖ — Барселона

Парі Сен-Жермен в рамках першого чвертьфінального поєдинку Ліги чемпіонів прийме на своєму полі Барселону.
В стартовому складі парижан з'явиться молодий Бералдо, тоді як Шкрініар залишився у запасі. В Барселони відзначимо появи Роберто в центрі поля.
ПСЖ: Доннарумма — Маркіньйос, Ернандес, Бералдо, Мендеш — Лі Кан Ін, Вітінья, Руїс — Дембеле, Асенсіо, Мбаппе
Запасні: Навас, Уренья Тенас, Шкрініар, Перейра, Солер, Заїр-Емері, Угарте, Маюлю, Коло Муані, Баркола, Рамуш
Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу — Роберто, де Йонг, Гюндоган — Ямал, Левандовські, Рафінья
Запасні: Пенья, Астралага, Крістенсен, Алонсо, Форт Гарсія, Мартінес, Лопес, Ромеу, Педрі, Феліш, Роке, Торрес
Нагадаємо, початок матчу заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.