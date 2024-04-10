Стрічка новин

21:14

Бералдо та Роберто зіграють з перших хвилин у матчі ПСЖ — Барселона

20:09

Фоден повторив бомбардирське досягнення Джеррарда у Лізі чемпіонів

17:26

Лапорта: Я б не проміняв жодного гравця Барселони на гравця ПСЖ

15:26

Ортега: Матч Реала проти Ман Сіті — це був ранній фінал Ліги чемпіонів

14:59

Анчелотті: Лунін? Останні два голи неможливо було відбити

14:22

ПСЖ оголосив заявку на перший матч проти Барселони

14:06

Родрі: Пеп правий, коли критикує газон на Бернабеу

12:40

У Голанда немає голів та асистів у 3 матчах проти Реала

12:18

Гнабрі знову зазнав серйозної травми

11:59

Еберль: Рефері сказав, що не може дати такий пенальті в чвертьфіналі Ліги чемпіонів