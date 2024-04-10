Гнабрі знову зазнав серйозної травми

Форвард ризикує вилетіти перед важливими матчами.

Напередодні мюнхенська Баварія зіграла внічию в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти лондонського Арсенала на полі суперників.

Арсенал — Баварія 2:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

На 70 хвилині цього протистояння поле стадіону Емірейтс через травму залишив нападник "Рекордмайстера" Серж Гнабрі, на рахунку якого був перший гол команди в цій дуелі.

Уже після завершення гри в головного тренера Баварії Томаса Тухеля не було гарних новин для вболівальників клубу.

"У Сержа травма підколінного сухожилля. Знову. Це все не виглядає добре перед матчем-відповіддю", — заявив німецький фахівець.

Нагадаємо, що Гнабрі відновився під м’язового пошкодження тільки наприкінці лютого, тоді як більше трьох місяців до цього провів у лазареті.

Це вже п’яте пошкодження Сержа за сезон, тоді як до цього він мав проблеми із стегном, передпліччям, а також переніс легке захворювання.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та лондонським Арсеналом відбудеться 17 квітня.