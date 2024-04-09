Арсенал та Баварія зіграли внічию в видовищному матчі

Команди забили по два голи в першому чвертьфінальному поєдинку Ліги чемпіонів.

Арсенал в рамках чвертьфінального поєдинку Ліги чемпіонів приймав на своєму полі Баварію. Мікель Артета залишив Олександра Зінченка в запасі, які й Габі Жезуса. Місце в центрі нападу зайняв Кай Гаверц.У Баварії відзначимо появу Еріка Даєра в центрі захисту, а також Конрада Лаймера в центрі поля.

Зі стартових хвилин команди задали непоганий темп гри, який збивали лише поодинокі порушення правил. Втім, один з таких епізодів завершився попередженням. Девіс грубо зіграв проти Сака на фланзі та отримав жовту картку, через яку канадець пропустить наступний матч. А вже незабаром Арсенал відкрив рахунок - Сака отримав пас від Вайта на куті штрафного, змістився в центр та пробив точно в дальній кут. 1:0.

Згодом лондонці могли подвоїти перевагу, коли Вайта вивели на побачення з Ноєром, але той пробив прямо в німецького голкіпера. А ось мюнхенці відповіли результативно - Горецка отримав класний пас з глибини, обережно покотив на Гнабрі, а той не залишив шансів Раї. 1:1.

Команда Мікеля Артети продовжувала тиснути на ворота супротивника й доволі небезпечно розігрувала кутові, але голом відзначились гості. Вільям Саліба збив Лероя Сане у своєму штрафному, а арбітр одразу вказав на точку. Гаррі Кейн, своєю чергою, дуже впевнено переграв Раю ударом з одинадцятиметрового. 1:2.

Команда Томаса Тухеля могла забити ще, коли Сане втік від захисників, увійшов в чужий штрафний, але його наздогнали й не дали пробити. Супротивники пішли відпочивати за рахунку 1:2, а вже на початку другого тайму на полі з'явився Олександр Зінченко. Українець традиційно діяв в центральній зоні під час атак Арсеналу та додав господарям більшої надійності в контролі м'яча.

Обидва тренери намагались вплинути на хід гри завдяки замінам і план Мікеля Артети спрацював. Жезус гарно розібрався з двома опонентами та покотив на Троссара, який пробив в дальній кут воріт. 2:2. Після цього "каноніри" продовжували чинити тиск на ворота супротивника, але згодом Баварія відсунула гру від своїх воріт та могла навіть виграти матч. В одному з епізодів Коман відгукнувся на передачу з лівого флангу від Мусіали та переправ м'яч у стійку. Арсенал претендував на пенальті в компенсований час, коли Букайо Сака зачепився о ногу Ноєра та впав в чужому штрафному. Втім, арбітр порушення правил не зафіксував.

Арсенал — Баварія 2:2

Голи: Сака, 12, Троссар, 76 - Гнабрі, 18, Кейн, 32

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Ківьор (Зінченко, 46) — Едегор, Жоржиньо (Жезус, 67), Райс — Сака, Гаверц (Парті, 86), Мартінеллі (Троссар, 66)

Баварія: Ноєр — Кімміх, Даєр, де Лігт, Девіс — Горецка, Лаймер — Сане (Коман, 66), Мусіала, Гнабрі (Геррейру, 69) — Кейн

Попередження: Парті — Девіс, Кейн